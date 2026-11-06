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Bilancia commerciale Francia in settembre
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06 novembre 2026 - 09.15
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Bilancia commerciale in settembre pari a -7,3 Mld Euro
, in calo rispetto al precedente -6 Mld Euro (la previsione era -5,8 Mld Euro).
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