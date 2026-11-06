Milano 9:12
49.894 -1,21%
Nasdaq 5-nov
26.630 0,00%
Dow Jones 5-nov
51.523 -3,44%
Londra 9:12
10.608 -1,62%
25.871 -1,72%

Bilancia commerciale Francia in settembre

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Bilancia commerciale Francia in settembre
Francia, Bilancia commerciale in settembre pari a -7,3 Mld Euro, in calo rispetto al precedente -6 Mld Euro (la previsione era -5,8 Mld Euro).
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