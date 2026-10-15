Milano 11:55
49.582 -0,35%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
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Londra 11:55
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Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto

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Giappone, Produzione industriale (MoM) in agosto
Giappone, Produzione industriale in agosto su base mensile (MoM) -2,4%, in calo rispetto al precedente -0,2% (la previsione era -1,7%).

(Foto: Guillermo Gavilla / Pixabay)
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