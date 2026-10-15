Londra: scambi negativi per Weir Group

(Teleborsa) - Rosso per il fornitore di prodotti per l'industria mineraria, infrastrutturale ed edile , che sta segnando un calo del 2,79%.



Il trend di Weir Group mostra un andamento in sintonia con quello del FTSE 100 . Questa situazione classifica il titolo come un asset a basso valore alfa che non genera alcun valore aggiunto, in termini di rendimento rispetto all'indice di riferimento.





Tecnicamente, Weir Group è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 26,76 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 26,24. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 27,28.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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