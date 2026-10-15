Markbass, Eiffel Investment Group sale al 10,21% del capitale

(Teleborsa) - Markbass - azienda quotata sul mercato Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per bassi elettrici e per chitarre, sistemi audio, strumenti musicali e corde strumentali - ha fatto sapere di avere ricevuto in data 14 ottobre 2026 comunicazione di superamento della soglia di rilevanza del 10% da parte di Eiffel Investment Group, a seguito dell’assegnazione delle bonus shares.



Sulla base delle informazioni disponibili, l’azionariato di Markbass vede il fondatore, Presidente e CEO Marco De Virgiliis al 50,64% del capitale sociale, Invitalia al 17,10%, Eiffel Investment Group al 10,21% e il restante 22,05% è in mano al mercato.

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