Markbass, valore della produzione a 6,3 milioni (+10,6%) nel semestre ma utile quasi azzerato

(Teleborsa) - Markbass , azienda quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella progettazione, produzione e commercializzazione di amplificatori per sistemi audio e strumenti musicali, ha chiuso il primo semestre con un valore della produzione che sale a 6,3 milioni di euro da 5,7 milioni (+10,6%), sostenuto dalla variazione delle rimanenze (763mila euro contro 65mila) e dagli incrementi di immobilizzazioni per lavori interni (+19,7%).



I ricavi delle vendite calano invece del 2,3% a 5,3 milioni, per rallentamenti nelle consegne di materie prime e slittamenti di spedizioni a luglio. L'Ebitda scende a 623mila euro da 679mila (margine al 9,8% dall'11,8%), l'Ebit a 171mila da 278mila e l'utile netto a 2mila euro da 37mila.



Per linea, la Markbass core resta stabile a 3,9 milioni (-1,5%), mentre Blackline cresce del 26,9% a 628mila euro e MarkInstruments cala del 29,6% a 472mila. La posizione finanziaria netta è positiva per 1,8 milioni, da 1,2 milioni a fine 2025; il patrimonio netto sale a 8,95 milioni (+11,4%) grazie all'esercizio parziale dei warrant, che ha portato 1,13 milioni di euro.



Il presidente De Virgiliis: continuiamo a investire nello sviluppo delle nuove linee



"Il primo semestre 2026 evidenzia ricavi sostanzialmente stabili in un contesto caratterizzato da slittamenti di alcune consegne e, al contempo, un ulteriore rafforzamento della posizione finanziaria, oggi con un cash positive per circa 1,8 milioni di Euro. La crescita di Blackline e l’avvio della partnership con Sweetwater rappresentano segnali commerciali rilevanti, mentre continuiamo a investire nello sviluppo delle nuove linee, con particolare attenzione all’audio professionale", ha dichiarato il presidente Marco De Virgiliis.



Le prospettive per il secondo semestre



Per il secondo semestre del 2026, Markbass ha spiegato di voler portare avanti l’esecuzione del piano di sviluppo, "facendo leva sull’allargamento orizzontale del brand verso mercati adiacenti ad alto potenziale, in particolare l’audio e gli strumenti musicali". "Proseguono inoltre le attività di sviluppo e industrializzazione delle nuove linee di prodotto, con particolare focus su Markbass Audio, e le iniziative commerciali volte al consolidamento della clientela e degli ordinativi", ha aggiunto.

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