Philip Morris International presenta lo studio EU Economic Footprint 2021-2025

Philip Morris International

(Teleborsa) -ha presentato oggi la seconda edizione dell', realizzato da EY-Parthenon, relativo al. Lo studio evidenzia la portata deleuropea, che va ben oltre le attività in senso stretto di Philip Morris e coinvolge anche fornitori, produttori, ricercatori, rivenditori, agricoltori, dipendenti e comunità in tutto il Continente.dell’EU Economic Footprint Study 2021-2025:ilall’economia dell’UE tra il 2021 e il 2025è stimato in circa, di cui 22,3 miliardi di euro sono stati spesi presso fornitori europei enelle attività europee del Gruppo a rafforzamento della capacità industriale e della resilienza della catena di approvvigionamento; leammontano adi euro, a conferma del ruolo dell’Europa come polo produttivo e di export; circaimpiegati nel 2025, di cui 22.500 posti di lavoro diretti ed il resto presso fornitori e nell’economia più ampia; gliin ricerca e sviluppo in Europa ammontano adi euro, a cui si aggiungono circa 2,2 miliardi di euro di attività di R&S in Svizzera, per costruire capacità scientifiche e di innovazione per il futuro."L’Europa sta attraversando una fase di profondo cambiamento, che offre l’opportunità di ripensare, adattarsi e scegliere il futuro che vogliamo costruire", ha affermato, Presidente Regione Europa di Philip Morris International, sottolineando "dietro i miliardi di euro di valore economico ci sono le persone: agricoltori, produttori, scienziati, imprenditori, rivenditori e dipendenti, il cui lavoro rafforza ogni giorno le basi dell’economia europea"."Questi risultati riflettono anche la nostra. Nel quarto trimestre del 2025,netti in Europa è arrivata da. Ora dobbiamo trasformare i nostri punti di forza in competitività duratura. Servono pragmatismo, un confronto costruttivo tra istituzioni e industria, e un quadro normativo che dia alle imprese la fiducia necessaria per investire, innovare e crescere"."L'Italia, la Grecia, il Portogallo, altri paesi europei hanno veramente un livello di crescita dei nostri investimenti in questi anni molto importante. Ma all'interno dell'Unione Europea, su 19 fabbriche di prodotti di Philip Morris,, il 99% dei nostri investimenti da annual report è suin molti casi in alcuni paesi europei. Speriamo di essere smoke-free in pochi anni, oggi siamo già oltre il 50% del nostro fatturato europeo sui prodotti di nuova generazione".Nel panorama europeo,mostra dei"Non siamo a livello dellache invece èi, con meno del 5% di incidenza di fumatori: nel loro caso è grazie ai prodotti di nicotina orale, come lo snus o le nicotine pouches. Nelspero che questo avvenga nel più breve tempo possibile, io credo che abbiamo tutte le caratteristiche oggi per poter diventare un paese smoke-free nei."Se da un lato, quindi, istanno attraversando un, dall'altro la revisione dellain discussione in questo periodo a livello europeodel settore."C'ènell'attività che si sta generando. Secondo me gli impatti dal punto di vista di prodotto, utilizzo e regolamentazione necessitano di, guardando al risultato finale. Singolare mi è parsa la richiesta di non avere mai piùin questo settore. È come dire al mercato dell'elettronica di non fare mai più un'innovazione su un telefono mobile: credo che non siano d'accordo i consumatori e non sia d'accordo nemmeno la logica."