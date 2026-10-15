Wall Street limita i ribassi, ma l’AI resta sotto pressione. Bene healthcare e consumi difensivi

(Teleborsa) - Wall Street recupera terreno e si avvicina alla parità, mentre si attenua la pressione sui titoli legati all’intelligenza artificiale. Gli investitori si orientano verso i settori difensivi, in particolare healthcare e beni di consumo essenziali, mentre i nuovi dati segnalano crescenti pressioni sui prezzi negli Stati Uniti.
Tra gli indici statunitensi, il Dow Jones
è in aumento dello 0,80%, mentre, al contrario, resta piatto l'S&P-500
, con le quotazioni che si posizionano a 7.721 punti. Variazioni negative per il Nasdaq 100
(-0,71%); consolida i livelli della vigilia l'S&P 100
(-0,07%). Semiconduttori sotto pressione
Tra i titoli più penalizzati figurano Nvidia
, Micron Technology
e Advanced Micro Devices
(AMD).
A indebolire ulteriormente il comparto ha contribuito anche TSMC
, che ha espresso cautela sulle prospettive per il 2027
alla luce delle incertezze macroeconomiche. Neppure le notizie sulla crescita dei ricavi trimestrali di Anthropic
, aumentati del 45% rispetto al trimestre precedente, sono riuscite a risollevare il morale degli investitori.Debito e investimenti AI finiscono sotto esame
Le preoccupazioni si estendono anche alle società che finanziano la propria espansione attraverso un elevato ricorso al debito: CoreWeave
sta cedendo l'1,5% dopo il crollo
registrato nella seduta precedente, mentre Oracle
recupera l'1,8% dopo una flessione di quasi il 9%. In calo anche le obbligazioni delle due società, con i rendimenti che hanno raggiunto livelli record.
Il mercato sta rivalutando il rapporto tra costi e rendimenti attesi degli investimenti nell’intelligenza artificiale. Gli operatori si interrogano sempre più su quanto della crescita futura sia già incorporato nelle valutazioni azionarie, su come venga finanziata l'espansione delle infrastrutture e sui tempi necessari affinché questi investimenti generino ritorni adeguati.L’inflazione riapre il dossier Fed
Sul fronte macroeconomico, i prezzi alla produzione
negli Stati Uniti sono aumentati a settembre al ritmo più elevato degli ultimi quattro anni e mezzo, segnalando un ampliamento delle pressioni inflazionistiche a beni e servizi. Il dato, successivo a un'inflazione al consumo superiore alle attese, ha alimentato le aspettative di una politica monetaria più restrittiva da parte della Federal Reserve.
I timori di un aumento prolungato dei costi di finanziamento penalizzano soprattutto i titoli tecnologici, le cui valutazioni dipendono in larga misura dalle prospettive di crescita futura. L'indice VIX, indicatore della volatilità attesa a Wall Street, è salito ai massimi delle ultime due settimane.
In questo contesto, gli investitori si sono orientati verso i settori tradizionalmente difensivi. Sanità e beni di consumo di prima necessità guadagnano oltre il 2% ciascuno, contribuendo a sostenere il Dow Jones. Nel frattempo, il rendimento del Treasury decennale statunitense è sceso al 5,0725%, minimo delle ultime tre settimane, riflettendo la maggiore domanda di titoli governativi.
L'attenzione del mercato si concentra ora sull'intervento del presidente della Federal Reserve, Kevin Warsh
, in occasione della riunione annuale del Fondo monetario internazionale. Le sue dichiarazioni potrebbero fornire indicazioni sulle prospettive dei tassi e sull'orientamento della politica monetaria.
In luce sul listino nordamericano S&P 500 i comparti sanitario
(+2,46%), materiali
(+1,32%) e finanziario
(+1,13%). Nel listino, le peggiori performance sono quelle dei settori energia
(-1,60%) e informatica
(-1,09%). Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Nike
(+5,48%), United Health
(+4,20%), Salesforce
(+4,05%) e Amgen
(+3,61%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Cisco Systems
, che ottiene -4,20%.
Resta vicino alla parità Caterpillar
(0%).
In rosso Nvidia
, che evidenzia un deciso ribasso del 2,10%.
Piatta Chevron
, che tiene la parità. Sul podio dei titoli del Nasdaq
, Intuit
(+6,36%), Autodesk
(+5,36%), AppLovin
(+5,35%) e Copart
(+5,22%).
Le piÃ¹ forti vendite, invece, si manifestano su Rocket Lab USA
, che prosegue le contrattazioni a -11,19%.
Pessima performance per Teradyne
, che registra un ribasso del 6,70%.
Sessione nera per Lumentum Holdings
, che lascia sul tappeto una perdita del 5,55%.
In perdita Seagate Technology
, che scende del 5,31%.