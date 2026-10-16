Appuntamenti macroeconomici del 16 ottobre 2026
I principali numeri dell'economia mondiale, con i dati puntuali e i valori attesi dagli analisti
(Teleborsa) -
Venerdì 16/10/2026
11:00 Unione Europea: Bilancia commerciale (preced. 14,2 Mld Euro)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,4%)
11:00 Unione Europea: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,8%; preced. 3,2%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, annuale (atteso 4,2%; preced. 3,3%)
11:00 Italia: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,7%; preced. 0,5%)
12:00 Italia: Bilancia commerciale globale (atteso 7,5 Mld Euro; preced. 8,24 Mld Euro)
14:30 USA: Prezzi export, mensile (atteso 1%; preced. 0,6%)
14:30 USA: Prezzi import, mensile (atteso 0,9%; preced. 0,7%)
15:15 USA: Produzione industriale, annuale (preced. 1,4%)
15:15 USA: Produzione industriale, mensile (atteso 0,4%; preced. 0%)
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