"Buy" per Wynn Resorts
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Grande giornata per la società che gestisce una importante catena di Casino, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo del 4,39%.
Operatività odierna:
A livello operativo, Wynn Resorts presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 76,97 USD, con stop loss impostato a quota 74,21 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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