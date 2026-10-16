Milano 14:02
49.766 +0,75%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 14:02
10.832 -0,08%
Francoforte 14:02
25.599 +0,85%

"Buy" per Wynn Resorts

Finanza
"Buy" per Wynn Resorts
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Grande giornata per la società che gestisce una importante catena di Casino, tra i componenti dell'S&P-500, che mette a segno un rialzo del 4,39%.


Operatività odierna:
A livello operativo, Wynn Resorts presenta un'indicazione di acquisto ai prezzi correnti visti a 76,97 USD, con stop loss impostato a quota 74,21 Dollari USA, mostrando una possibilità di profitto da manifestarsi verosimilmente nel breve periodo.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```