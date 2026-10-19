Analisi Tecnica: EUR/YEN del 18/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 18 ottobre
Performance infelice per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 18 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,39% rispetto alla seduta precedente.
Il quadro tecnico dell'Euro contro Yen giapponese suggerisce un'estensione della linea ribassista al test del pavimento 176,48 con tetto rappresentato dall'area 177,49. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 176,04.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)