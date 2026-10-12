Philogen, nuovo aggiornamento sul programma di acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Philogen ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie approvato dal Consiglio di Amministrazione del 12 maggio 2026 in esecuzione della delibera assembleare del 29 aprile 2026, nel periodo dal 5 al 9 ottobre 2026 ha acquistato sul mercato Euronext Milan 3.443 azioni proprie, pari allo 0,0085% del capitale sociale, al prezzo medio unitario di 22,1495 euro, per un controvalore complessivo di 76.260,63 euro.



Dall'avvio del programma le azioni rilevate sono 20.651 (0,0509% del capitale), per 465.572,26 euro. Al 9 ottobre 2026 la società detiene 383.450 azioni ordinarie, pari allo 0,9442% del capitale.







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