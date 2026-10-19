Estrima, Forvis Mazars rilascia la relazione di revisione limitata sul bilancio consolidato intermedio

(Teleborsa) - Estrima , società a capo del gruppo Estrima, specializzata nella produzione di veicoli elettrici e cabine di sicurezza per veicoli agricoli e industriali, rende noto che, in data 15 ottobre 2026, la società di revisione Forvis Mazars ha rilasciato la relazione di revisione contabile limitata sul bilancio consolidato semestrale al 30 giugno 2026.



Sulla base della revisione contabile limitata svolta, si legge nella nota, non sono pervenuti all’attenzione della società di revisione elementi che facciano ritenere che il bilancio consolidato intermedio del Gruppo Estrima al 30 giugno 2026 non sia stato redatto, in tutti gli aspetti significativi, in conformità al principio contabile OIC 30. La società di revisione ha pertanto espresso un "giudizio senza rilievi".



La società segnala, inoltre, che i dati riportati nella relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2026 presentano alcune differenze rispetto a quelli contenuti nel comunicato stampa diffuso in data 30 settembre 2026, "riconducibili esclusivamente a una diversa riclassificazione delle voci, di impatto irrilevante e tale da non incidere sui principali indicatori economico-finanziari della società".

Condividi

```