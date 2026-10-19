Francoforte: scambi in positivo per AUMOVIO

(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica , con un rialzo del 2,14%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AUMOVIO rispetto all'indice di riferimento.





Le tendenza di medio periodo del fornitore di componenti e software per auto si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,53 Euro. Supporto stimato a 34,88. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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