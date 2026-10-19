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Francoforte: scambi in positivo per AUMOVIO

Migliori e peggiori
Francoforte: scambi in positivo per AUMOVIO
(Teleborsa) - Bene la società tedesca di tecnologia automobilistica, con un rialzo del 2,14%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a AUMOVIO rispetto all'indice di riferimento.


Le tendenza di medio periodo del fornitore di componenti e software per auto si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 36,53 Euro. Supporto stimato a 34,88. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 38,18.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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