Francoforte: performance negativa per K+S

(Teleborsa) - Sottotono Kali und Salz , che passa di mano con un calo del 3,15%.



Lo scenario su base settimanale della compagnia attiva nel settore chimico-biologico rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per K+S , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 13,15 Euro. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 13,36. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 13,08.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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