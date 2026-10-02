FUM, Intesa taglia target price ma apprezza modello di business difensivo in mercato difficile

(Teleborsa) - Intesa Sanpaolo ha abbassato a 5,3 euro per azione (dai precedenti 6,5 euro) il target price su Franchi Umberto Marmi (FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo con un upside potenziale del 78%.



Gli analisti ritengono che, in un contesto complesso - come già segnalato dall'azienda ad aprile in occasione dei risultati dell'esercizio 2025 - la performance del primo semestre 2026 sia stata relativamente resiliente. Le vendite hanno registrato una lieve flessione su base annua e il margine EBITDA è sceso al 23,5% a causa del diverso mix. Secondo Intesa, FUM beneficia di fattori trainanti della domanda solidi e duraturi, di un vantaggio competitivo unico nell'approvvigionamento e di un'elevata redditività; elementi che sostengono un profilo di business difensivo, anche a fronte di un quadro macroeconomico difficile. Il Gruppo coniuga una limitata intensità di capitale con una crescente portata commerciale, una maggiore esposizione internazionale e una solida generazione di cassa.

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