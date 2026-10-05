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Giappone, Fiducia consumatori in settembre

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Giappone, Fiducia consumatori in settembre
Giappone, Fiducia consumatori in settembre pari a 35,4 punti, in calo rispetto al precedente 35,5 punti (la previsione era 35,3 punti).

(Foto: Sofia Terzoni / Pixabay)
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