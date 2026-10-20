Argos Fund nomina due nuovi partner: per l'Italia Stefano Caspani

(Teleborsa) - Argos, gruppo europeo indipendente di private equity che sostiene la crescita delle medie imprese e ne affianca il management, rafforza il team europeo con l'arrivo di Frances Houweling e Stefano Caspani come nuovi partner.



Frances Houweling apporta una vasta esperienza negli investimenti nel Benelux. Prima di entrare in Argos, ha lavorato per oltre dodici anni presso IK Partners, dove è diventata partner e ha guidato il team di Benelux Development Capital. La sua esperienza in materia di investimenti copre i settori dei servizi alle imprese, della sanità e dell'industria. Ha iniziato la sua carriera presso J.P. Morgan a Londra nel reddito fisso e nell'investment banking. È basata nella sede di Amsterdam.



Stefano Caspani apporta una profonda conoscenza del mid-market italiano, per sostenere le ambizioni di crescita delle PMI. Vanta oltre vent'anni di esperienza nel private equity e nella consulenza strategica. Precedentemente, ha ricoperto ruoli di amministratore delegato presso DeA Capital Alternative Funds e Green Arrow Capital, concentrandosi sui programmi di investimenti diretti. In particolare, ha guidato i fondi Taste of Italy, dedicati alle PMI italiane. All'inizio della sua carriera, Stefano ha lavorato presso L.E.K. Consulting a Milano e Londra, fornendo consulenza ad aziende e società di private equity. Sarà operativo presso la sede di Milano.



"Sono veramente lieto di entrare a far parte di un team affermato che coniuga solide radici locali con una prospettiva europea - ha commentato Stefano Caspani, Partner - Non vedo l'ora di mettere la mia esperienza al servizio dei management team e di lavorare con i miei nuovi colleghi per sostenere la crescita e la trasformazione delle medie imprese".



(Foto: © rawpixel)

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