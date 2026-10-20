Europa chiude cauta con sguardo su sviluppi in Medioriente, Milano schiva le vendite

Petrolio torna a scendere con nuove speranze su soluzione diplomatica

(Teleborsa) - Chiusura cauta per le borse europee con Piazza Affari che resiste alle vendite. Intanto, a Wall Street, l' S&P-500 segna un aumento dello 0,35%.



Gli investitori restano intenti a monitorare le questioni geopolitiche, tra qualche nuovo spiraglio di luce per una soluzione diplomatica per l'Iran. Secondo rumours, infatti, Qatar e Pakistan avrebbero presentato una proposta per riprendere i colloqui volti a porre fine al conflitto in Medio Oriente.



Proposta nell'ambito della quale Teheran avrebbe acconsentito a una visita segreta dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica (AIEA) ai suoi siti nucleari.



A sostenere gli acquisti contribuisce anche l'aspettativa di una solida stagione degli utili in vista dei conti di SpaceX , stasera, mentre domani sarà il turno di Meta e Tesla .



I dati macro

La fiducia degli investitori in Germania arretra più delle attese a ottobre, interrompendo una serie positiva durata cinque mesi. L'indice ZEW scende a 28,1 punti dai 34,7 di settembre, deludendo le previsioni degli analisti, che si aspettavano una flessione più contenuta a 30 punti.



In Italia, l'ISTAT stima che ad agosto l'indice destagionalizzato della produzione nelle costruzioni è diminuito del 2,9% rispetto a luglio. Su base tendenziale, l’indice grezzo ha registrato un incremento del 2,3%, mentre l’indice corretto per gli effetti di calendario ha mostrato una flessione del 2,2% (i giorni lavorativi di calendario sono stati 21 contro i 20 di agosto 2025).



Cambi, materie prime e tassi

Nessuna variazione significativa per l' euro / dollaro USA , che scambia sui valori della vigilia a 1,123. L' Oro continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,14%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) ha virato in negativo (-1,01%) attestandosi 97,54 dollari per barile in scia alle speranze in Medioriente.



Sui livelli della vigilia lo spread , che si mantiene a +113 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 4,52%.



Tra le principali Borse europee senza slancio Francoforte , che negozia con un -0,06%, fiacca Londra , che mostra un piccolo decremento dello 0,29%, e discesa modesta per Parigi , che cede un piccolo -0,38%.



Piazza Affari archivia la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,03% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con chiusura su 51.628 punti.



Sulla parità il FTSE Italia Mid Cap (-0,16%); in lieve ribasso il FTSE Italia Star (-0,35%).



I migliori e i peggiori a Piazza Affari

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, buona performance per Inwit , che cresce del 2,37%.



Sostenuta Amplifon , con un discreto guadagno del 2,23%.



Buoni spunti su Unipol , che mostra un ampio vantaggio del 2,21%.



Ben impostata Italgas , che mostra un incremento del 2,05%.



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Saipem , che ha archiviato la seduta a -4,28%.



Scivola Technoprobe , con un netto svantaggio del 2,98%.



In rosso Prysmian , che evidenzia un deciso ribasso del 2,61%.



Spicca la prestazione negativa di Brunello Cucinelli , che scende dell'1,74%.



In cima alla classifica dei titoli a media capitalizzazione di Milano, IREN (+3,12%), DiaSorin (+2,74%), Acea (+2,53%) e Philogen (+2,36%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su BF , che ha terminato le contrattazioni a -12,45%.



LU-VE Group scende del 3,42%.



Calo deciso per Moltiply Group , che segna un -3,09%.



Sotto pressione Gens Aurea , con un forte ribasso del 2,95%.





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