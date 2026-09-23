Ferragamo, acquistate azioni per oltre 2,2 milioni di euro nel buyback

(Teleborsa) - Salvatore Ferragamo ha comunicato di aver acquistato, tra il 15 e il 22 settembre 2026, complessivamente 291.500 azioni proprie, pari allo 0,17% del capitale sociale, a un prezzo medio di 7,81 euro per azione, per un controvalore di 2.277.906,09 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito del programma di buyback, autorizzato dall’Assemblea degli Azionisti del 23 aprile e approvato dal Consiglio di Amministrazione del 27 maggio 2026.



A seguito delle operazioni, al 23 settembre Ferragamo detiene complessivamente 4.019.867 azioni proprie, pari al 2,38% del capitale sociale.



Sul listino milanese, oggi, moderatamente al rialzo la prestazione della maison del lusso , che chiude con una variazione percentuale dell'1,05%.









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