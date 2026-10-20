Francia, Lecornu: verranno disposti nuovi coprifuoco se la situazione lo richiederà

(Teleborsa) - "I coprifuoco mirati hanno contribuito alla calma di questa notte. Ringrazio gli agenti di polizia e i gendarmi che ne hanno garantito il rispetto, così come i prefetti per la loro mobilitazione". Lo ha scritto su X Sébastien Lecornu, primo ministro francese.



"Questa notte, laddove la situazione lo richiederà, verranno disposti nuovi coprifuoco - ha aggiunto - Tali decisioni saranno prese sul campo dai prefetti, in coordinamento con i sindaci".



Le misure imposte ieri sono arrivate dopo un fine settimana di forti tensioni in tutto il Paese. A innescare la crisi sono state le manifestazioni contro il carovita di sabato, a Parigi e in diverse altre città francesi, tra cui Marsiglia, Lione e Bordeaux, seguite da devastazioni e saccheggi. Secondo le autorità, centinaia tra poliziotti, gendarmi e vigili del fuoco sono rimasti feriti negli scontri, e gli arresti sono stati circa 2.400.



Lunedì Lecornu aveva quindi chiesto ai prefetti di introdurre coprifuoco parziali e localizzati. Il premier non aveva escluso il ricorso allo stato di emergenza, se necessario, ritenendo però per il momento più adeguata una misura circoscritta, e aveva scartato l'ipotesi di un coprifuoco esteso a tutta Parigi.



Sul fronte politico, Lecornu ha accusato l'ultrasinistra di voler alimentare il disordine nel Paese fino alle elezioni presidenziali. Per limitare l'impatto economico, il premier ha promesso il ricorso alla cassa integrazione per i dipendenti delle attività danneggiate e la creazione di un fondo dedicato a sostenere la liquidità dei commercianti.

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