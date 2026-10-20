Francoforte: andamento negativo per Salzgitter
(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco, che mostra un decremento del 2,87%.
Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di acciaio e tubi, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 45,96 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 48,18. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 45,22.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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