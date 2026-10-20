Francoforte: andamento negativo per Salzgitter

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il gruppo siderurgico e tecnologico tedesco , che mostra un decremento del 2,87%.



Lo scenario su base settimanale di Salzgitter rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal MDAX . Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.





Si indebolisce il quadro tecnico del produttore di acciaio e tubi , con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 45,96 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 48,18. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 45,22.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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