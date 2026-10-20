Francoforte: giornata depressa per Nemetschek

(Teleborsa) - Pressione sul fornitore di software per architettura e costruzioni , che tratta con una perdita del 3,67%.



Il confronto del titolo con il MDAX , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Nemetschek rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo della società tedesca di software per edilizia e media sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 76,05 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 71,85. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 80,25.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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