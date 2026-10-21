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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 20/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 20 ottobre

Giornata poco mossa per il principale indice della Borsa di Londra, che chiude la giornata del 20 ottobre con una variazione percentuale negativa dello 0,25% rispetto alla seduta precedente.

Le implicazioni di medio periodo del FTSE 100 confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 10.816,9 con primo supporto visto a 10.659,9. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 10.613,8.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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