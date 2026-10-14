Milano 17:11
49.721 -0,67%
Nasdaq 17:11
30.154 -1,36%
Dow Jones 17:11
51.596 -0,14%
Londra 17:11
10.712 +0,58%
Francoforte 17:11
25.286 +0,10%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 13/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 13 ottobre

Sostanziale invarianza per il principale indice della Borsa di Londra, che archivia la seduta con un +0,05%.

Le tendenza di medio periodo del FTSE 100 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 10.727,7. Supporto stimato a 10.513. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 10.942,4.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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