Milano 11:40
49.655 -0,20%
Nasdaq 14-ott
29.951 0,00%
Dow Jones 14-ott
51.621 -0,09%
Londra 11:40
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Francoforte 11:39
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Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre

La giornata del 14 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,08%.

Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.824,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.541,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.107,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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