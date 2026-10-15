Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 14/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 14 ottobre
La giornata del 14 ottobre chiude piatta per il principale indice della Borsa di Londra, che riporta un +0,08%.
Allo stato attuale lo scenario di breve del FTSE 100 rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 10.824,7. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 10.541,4. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 11.107,9.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)