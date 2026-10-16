Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre
Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.
Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.929, mentre il primo supporto è stimato a 10.640,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11.217,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)