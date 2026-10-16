Milano 10:41
49.858 +0,93%
Nasdaq 15-ott
29.936 0,00%
Dow Jones 15-ott
52.178 +1,08%
Londra 10:41
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Francoforte 10:41
25.639 +1,01%

Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice FTSE 100 del 15/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 15 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del principale indice della Borsa di Londra, che in chiusura evidenzia un timido -0,1%.

Lo status tecnico del FTSE 100 è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 10.929, mentre il primo supporto è stimato a 10.640,7. Le implicazioni tecniche odierne propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 11.217,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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