Carburanti, a settembre prezzi UE in rialzo del 31,4% su base annua

(Teleborsa) - Il prezzo dei carburanti e lubrificanti per i mezzi di trasporto privati ??nell'UE è aumentato del 31,4% a settembre 2026 rispetto allo stesso mese dell'anno scorso. Lo comunica l'Eurostat, spiegando che questo dato segue gli incrementi su base annua del 16,9% registrati a luglio e del 23,8% ad agosto. In 26 paesi dell'UE, gli aumenti su base annua registrati a settembre sono stati superiori a quelli rilevati a luglio e agosto 2026.



A settembre 2026, rispetto al settembre 2025, 3 paesi dell'UE hanno registrato incrementi di prezzo superiori al 40%: Bulgaria (+42,2%), Estonia (+40,6%) e Lituania (+40,2%). Altri 12 paesi dell'UE hanno segnato aumenti superiori al 30%, con valori compresi tra il +37,5% della Cechia e il +30,3% del Portogallo. L'aumento di prezzo più contenuto è stato rilevato in Ungheria (+6,9%), seguita, a una certa distanza, da Irlanda (+17,7%) e Svezia (+19,9%).



Scendendo più nei dettagli, i consumatori dell'UE hanno riscontrato un aumento dei prezzi del 5,9% per il diesel e del 6,7% per la benzina rispetto al mese precedente. Ad agosto, i prezzi del diesel erano cresciuti dell'8,3% e quelli della benzina del 3,3% rispetto a luglio 2026.



Tra agosto e settembre, i prezzi del diesel sono aumentati in 26 paesi dell'UE. Gli incrementi più elevati sono stati registrati in Svezia (+12,8%), Lettonia (+10,3%) e Polonia (+9,7%). Gli aumenti più contenuti si sono verificati in Spagna (+2,4%), Croazia (+2,5%) e Romania (+3%). Per quanto riguarda i prezzi della benzina, 26 paesi hanno registrato degli aumenti tra agosto e settembre 2026. I rincari più consistenti si sono verificati in Svezia (+13,8%), Polonia (+9,7%) ed Estonia (+9,5%), mentre quelli più contenuti hanno riguardato Cipro (+3,8%), Romania (+4,2%) e Slovenia (+4,6%).

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