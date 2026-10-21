Parigi: andamento rialzista per Legrand
(Teleborsa) - Seduta positiva per il Gruppo industriale francese, che avanza bene del 2,16%.
La tendenza ad una settimana di Legrand è più fiacca rispetto all'andamento del CAC40. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
Il quadro tecnico del produttore di materiale elettrico suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 129,6 Euro con tetto rappresentato dall'area 130,7. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 129,2.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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