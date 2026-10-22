Milano 9:15
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Dow Jones 21-ott
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Londra 9:15
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Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 21/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 21 ottobre

Sostanzialmente appiattita sui valori precedenti la seduta del cambio Euro / Yen, che in chiusura evidenzia un timido -0,03%.

Lo status tecnico di medio periodo dell'Euro contro Yen giapponese ribadisce la trendline negativa. Tuttavia, analizzando il grafico a breve termine, si evidenzia un andamento meno intenso della linea ribassista che potrebbe favorire uno sviluppo positivo della curva verso l'area di resistenza individuata a quota 177,945. Eventuali spunti rialzisti supportano l'obiettivo del top a 178,745, mentre il primo supporto è stimato a 177,145.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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