Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 5/10/2026

(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 5/10/2026 è stato pari a 3,46 miliardi di euro, in calo di 1.063,4 milioni, rispetto ai 4,52 miliardi della vigilia.



I volumi si sono attestati a 0,38 miliardi di azioni, rispetto ai 0,48 miliardi precedenti.



Su 732 titoli azionari trattati in Piazza Affari, 279 hanno terminato la seduta con una flessione, mentre i rialzi sono stati 416. Invariate le rimanenti 37 azioni.











(Foto: © Antonio Truzzi | 123RF)

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