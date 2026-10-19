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Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 16/10/2026

Finanza
Borsa Italiana, netta diminuzione per il controvalore degli scambi del 16/10/2026
(Teleborsa) - Dai dati ufficiali di chiusura, risulta che il controvalore degli scambi nella seduta del 16/10/2026 è stato pari a 3,1 miliardi di euro, in calo di 824,5 milioni, rispetto ai 3,93 miliardi della vigilia.

I volumi si sono attestati a 0,37 miliardi di azioni, rispetto ai 0,38 miliardi precedenti.

Tra i 739 titoli scambiati, i titoli positivi sono stati 390, mentre 307 hanno terminato in calo. Sostanzialmente stabili le restanti 42 azioni.





(Foto: © Simona Flamigni | 123RF)
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