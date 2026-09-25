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OVS, Equita alza target price con effetto tassi che compensa parzialmente revisione stime

Finanza, Consensus
OVS, Equita alza target price con effetto tassi che compensa parzialmente revisione stime
(Teleborsa) - Equita ha aumentato a 6,10 euro per azione (+2%) il target price su OVS, gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione "Hold" sul titolo.

Sul fronte della capital allocation, in call il management ha detto di vedere un dividendo che continua a crescere, un buyback che dipenderà dai prezzi del titolo (correzione recente come buona opportunità), leva già ok, M&A non escluso in caso di opportunità interessanti ma senza grossi deal in pipeline al momento.

Alla luce dei risultati del primo semestre (beat di 4 milioni di euro di EBITDA) e dei messaggi della call, Equita ha alzato la stima di EBITDA FY26 del 2% a 241 milioni di euro e FY27 del 1% a 257 milioni di euro. Questo si traduce in un Adj. EPS alzato del 3% e 2%. Ha alzato il target price grazie alla revisione di stime, parzialmente compensata dall'effetto del rialzo dei tassi. Sulle nuove stime il titolo tratta a 5,9x EV/EBITDA, 12x Adj. PE e 7,8% FCF yield 2027.
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