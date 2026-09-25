OVS, Equita alza target price con effetto tassi che compensa parzialmente revisione stime

(Teleborsa) - Equita
ha aumentato a 6,10 euro
per azione (+2%) il target price
su OVS
, gruppo italiano della moda quotato su Euronext Milan, confermando la raccomandazione
"Hold
" sul titolo.
Sul fronte della capital allocation, in call il management ha detto di vedere un dividendo che continua a crescere, un buyback che dipenderà dai prezzi del titolo
(correzione recente come buona opportunità), leva già ok, M&A non escluso in caso di opportunità interessanti ma senza grossi deal in pipeline al momento.
Alla luce dei risultati del primo semestre
(beat di 4 milioni di euro di EBITDA) e dei messaggi della call, Equita ha alzato la stima di EBITDA
FY26 del 2% a 241 milioni di euro e FY27 del 1% a 257 milioni di euro. Questo si traduce in un Adj. EPS alzato del 3% e 2%. Ha alzato il target price grazie alla revisione di stime, parzialmente compensata dall'effetto del rialzo dei tassi. Sulle nuove stime il titolo tratta a 5,9x EV/EBITDA, 12x Adj. PE e 7,8% FCF yield 2027.