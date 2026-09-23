IWB, Equita abbassa target price con primo semestre sotto le attese in contesto sfidante

(Teleborsa) - Equita ha abbassato il target price (a 25 euro per azione da 28 euro) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo i risultati del primo semestre 2026.



Alla luce del primo semestre più debole e dei messaggi del management sul secondo semestre, gli analisti portano il fatturato 2026 da +0,5% a -3,5% con EBITDA tagliato del -11% da 51 a 45,6 milioni di euro (implicito secondo semestre -3% YoY, comunque in recupero dal -13% del primo semestre, anche grazie ai benefici attesi dai recenti investimenti in automazione). EPS adj. 2026 tagliato del -18% a parità di assunzioni sotto l'EBITDA. Sul 2027 riducono il fatturato del 4% per effetto trascinamento e l'EBITDA dell'8% continuando ad assumere un miglioramento dei margini (+30bps) grazie a mix (top brands) e maggiore produttività. NFP FY26/27 lievemente peggiorata a -49/-33 milioni di euro (leva 1,1x-0,7x).



"Il titolo ha sottoperformato da inizio anno (circa -20%), riflettendo già a nostro avviso un contesto particolarmente sfidante per i consumi di vino - si legge nella ricerca - Pur non aspettandoci un'inversione significativa del mercato nel breve termine, riteniamo che IWB sia ben posizionata grazie a un modello di business resiliente, una solida capacità di generazione di cassa, una leva finanziaria contenuta e ulteriore potenziale di crescita tramite M&A. La valutazione resta attraente a 13% FCF yield 2027".



(Foto: Hermes Rivera su Unsplash)

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