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IWB, Equita abbassa target price con primo semestre sotto le attese in contesto sfidante

Agroalimentare, Finanza, Consensus
IWB, Equita abbassa target price con primo semestre sotto le attese in contesto sfidante
(Teleborsa) - Equita ha abbassato il target price (a 25 euro per azione da 28 euro) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo i risultati del primo semestre 2026.

Alla luce del primo semestre più debole e dei messaggi del management sul secondo semestre, gli analisti portano il fatturato 2026 da +0,5% a -3,5% con EBITDA tagliato del -11% da 51 a 45,6 milioni di euro (implicito secondo semestre -3% YoY, comunque in recupero dal -13% del primo semestre, anche grazie ai benefici attesi dai recenti investimenti in automazione). EPS adj. 2026 tagliato del -18% a parità di assunzioni sotto l'EBITDA. Sul 2027 riducono il fatturato del 4% per effetto trascinamento e l'EBITDA dell'8% continuando ad assumere un miglioramento dei margini (+30bps) grazie a mix (top brands) e maggiore produttività. NFP FY26/27 lievemente peggiorata a -49/-33 milioni di euro (leva 1,1x-0,7x).

"Il titolo ha sottoperformato da inizio anno (circa -20%), riflettendo già a nostro avviso un contesto particolarmente sfidante per i consumi di vino - si legge nella ricerca - Pur non aspettandoci un'inversione significativa del mercato nel breve termine, riteniamo che IWB sia ben posizionata grazie a un modello di business resiliente, una solida capacità di generazione di cassa, una leva finanziaria contenuta e ulteriore potenziale di crescita tramite M&A. La valutazione resta attraente a 13% FCF yield 2027".

(Foto: Hermes Rivera su Unsplash)
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