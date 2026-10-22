Nestle, il Petcare e il Food & Snacks trainano le vendite del terzo trimestre

Per il 2026 confermato obiettivo di crescita organica delle vendite tra il 3% e il 4%

(Teleborsa) - Nestlé ha riportato una forte crescita delle vendite nel terzo trimestre, trainata dall'aumento della domanda di snack e alimenti per animali domestici nei mercati emergenti. Si tratta di un segnale che il piano di rilancio, sotto la guida dell'amministratore delegato Philipp Navratil, sta accelerando.



L'azienda produttrice delle capsule di caffè Nespresso ha comunicato un incremento organico (OG) dei ricavi pari al 4% a 22,8 miliardi di franchi svizzeri, superando la stima media del 3,42% prevista dagli analisti interpellati da Bloomberg. La crescita interna reale (RIG) – un indicatore chiave dei volumi – si è attestata al 2,8% nel periodo, andando oltre le aspettative, mentre l'effetto prezzo ha contribuito per l'1,1%.



Andamento per categoria di prodotto, geografia e canale



Per categoria di prodotto, la crescita nel trimestre è stata trainata da Petcare e Food & Snacks. La crescita organica del segmento Coffee è stata del 3,4%, superando il tasso di crescita trimestrale più elevato del 2025. Negli Stati Uniti, il RIG del segmento Coffee si è progressivamente ripreso dall'impatto iniziale degli aumenti di prezzo applicati all'inizio dell'anno. Il segmento Petcare ha registrato un OG del 5,3%, con un RIG del 4,3%, trainato dal continuo slancio del segmento gatti e da un sell-in in linea con il sell-out. Il segmento Nutrition ha registrato un OG dello 0,3%, in quanto la forza del segmento nutrizione medica è stata controbilanciata da una performance più debole nei segmenti nutrizione per adulti, bambini e per tutta la famiglia. L'impatto del richiamo del latte artificiale sul gruppo OG è stato di 20 punti base nel trimestre. Il segmento Food & Snacks ha registrato un OG del 5,0%, sostenuto dalla solida performance del settore dolciario nelle Americhe e dal miglioramento delle tendenze dei surgelati negli Stati Uniti, ulteriormente favorito dalla pianificazione stagionale degli ordini.



Per area geografica, l'OG nei mercati sviluppati è stato del 2,2%, con un RIG dell'1,9%. Nei mercati emergenti, l'OG è stato del 6,8%, con un RIG del 4,3%.



Per canale, l'OG nelle vendite al dettaglio è stato del 3,9% e nei canali out-of-home (OOH) del 4,8%. All'interno del retail, l'e-commerce ha registrato un OG del 15,3% nel terzo trimestre, raggiungendo il 21,6% delle vendite del Gruppo da inizio anno.



Outlook



Il gruppo ha confermato l'obiettivo di una crescita organica delle vendite compresa tra il 3% e il 4% per l'intero anno 2026, con un'accelerazione della crescita interna reale. Il margine di utile operativo sottostante (UTOP) dovrebbe migliorare rispetto al 2025; il margine del secondo semestre dovrebbe essere sostanzialmente simile a quello del primo semestre, escludendo eventuali rimborsi tariffari. Il flusso di cassa libero dovrebbe essere superiore a 9 miliardi di franchi svizzeri.





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