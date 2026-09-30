Reway, valore della produzione in crescita del 9% nel semestre. Debito in calo a 60 milioni

(Teleborsa) - Reway Group , gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel risanamento di infrastrutture stradali e autostradali e nella manutenzione della rete ferroviaria, ha chiuso il primo semestre 2026 con un valore della produzione in crescita dell'8,9% a 146,7 milioni di euro, un EBITDA sostanzialmente stabile a 26,4 milioni e un utile netto di gruppo in calo del 9,4% a 10,7 milioni, per effetto dell'aumento delle imposte. L'indebitamento finanziario netto è sceso a 60,1 milioni e il backlog si attesta a circa 953 milioni di euro. Nel frattempo, a luglio Rinova BidCo, società controllata da Renaissance Partners, ha rilevato l'83,38% del capitale, e ha promosso un'OPA obbligatoria totalitaria a 10,31 euro per azione finalizzata al delisting.



I risultati



Il valore della produzione è salito a 146,7 milioni di euro, rispetto ai 134,7 milioni del primo semestre 2025, grazie allo sviluppo organico del business e all'esecuzione delle commesse, sia autostradali sia ferroviarie. I ricavi delle vendite sono aumentati del 26% a 137,3 milioni (109 milioni).



L'EBITDA è pari a 26,4 milioni di euro, contro i 26,2 milioni dell'anno precedente, con un margine sceso al 18% dal 19,5%, soprattutto per l'aumento dei costi per servizi, cresciuti a 58,6 milioni (45,3 milioni). L'EBIT è stabile a 21 milioni, con un margine del 14,3%, mentre il risultato netto di gruppo si è attestato a 10,7 milioni (11,8 milioni), a fronte di imposte salite a 8 milioni (6,8 milioni).



L'indebitamento finanziario netto è sceso a 60,1 milioni di euro, in calo di 8,1 milioni rispetto ai 68,2 milioni di fine 2025, grazie alla generazione di cassa operativa. Il debito lordo si è ridotto a 75,6 milioni (85,1 milioni), mentre le disponibilità liquide ammontano a 15,5 milioni.



Il commento del CEO



"Il primo semestre 2026 evidenzia una crescita organica del valore della produzione e un EBITDA sostanzialmente stabile, grazie al contributo di lavori sia in ambito stradale e autostradale sia ferroviario - ha commentato Paolo Luccini, Amministratore Delegato di Reway Group - Il backlog, che si attesta a circa 953 milioni di euro, assicura una significativa visibilità sui prossimi esercizi. Particolarmente rilevante è la riduzione dell'indebitamento finanziario netto, sceso a 60,1 milioni di euro, sostenuta dalla generazione di cassa operativa. Continuiamo a operare in un mercato favorevole, caratterizzato da forti investimenti da parte dei principali operatori del settore autostradale e ferroviario, facendo leva sulle competenze integrate del Gruppo nei segmenti stradale, autostradale, ferroviario e dell'ingegneria".



L'outlook



Il gruppo prevede un mercato dei servizi alle infrastrutture ancora favorevole, con domanda sostenuta e significative opportunità di sviluppo. Il portafoglio ordini garantisce ampia visibilità sui ricavi dei prossimi cinque anni, tra cui figurano i lavori Anas per la variante alla S.S. 12 dell'Abetone e del Brennero, per 53,9 milioni di competenza del gruppo. Le risorse disponibili sono ritenute adeguate a sostenere l'attuale volume di attività, mentre permangono incertezze legate al quadro geopolitico, che potrebbe determinare ulteriori aumenti dei prezzi di materie prime ed energia, in parte mitigati dai meccanismi di revisione dei prezzi previsti dal Codice dei contratti pubblici.

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