FUM, TP ICAP Midcap abbassa target price con disagi logistici in Medio Oriente

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato a 5,2 euro per azione (dai precedenti 5,7 euro) il target price su Franchi Umberto Marmi (FUM), azienda attiva nella lavorazione e della commercializzazione del marmo di Carrara e quotata su Euronext Growth Milan, confermando la raccomandazione "Buy" sul titolo con un upside potenziale del 74%.



Gli analisti scrivono che i risultati del primo semestre riflettono un avvio d'anno più complesso del previsto, condizionato da disagi logistici in Medio Oriente nel corso del primo trimestre. Il management confida che il secondo semestre possa consentire il recupero di parte dell'attività persa a causa del rallentamento registrato nel primo trimestre.



Tuttavia, l'avvio d'anno inferiore alle attese induce TP ICAP Midcap ad adottare un atteggiamento più prudente riguardo al ritmo della ripresa. Di conseguenza, rivede al ribasso le stime di ricavi per il periodo 2026-2028, portandole a 72 milioni, 79 milioni e 84,7 milioni di euro (rispetto ai precedenti 78,5 milioni, 81,5 milioni e 84,7 milioni), mentre le stime di EBITDA vengono aggiornate a 18,0 milioni, 21,3 milioni e 23,3 milioni di euro (rispetto ai precedenti 21,6 milioni, 22,8 milioni e 24,1 milioni). "Sebbene il percorso di ripresa si prospetti ora più graduale, riteniamo che i fondamentali del gruppo rimangano invariati", si legge nella ricerca.

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