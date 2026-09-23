IWB, TP ICAP Midcap abbassa target price e stime di vendita per debolezza della domanda

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha abbassato il target price (a 30 euro per azione da 33,6 euro, upside potenziale del 76%) e confermato la raccomandazione (a Buy) sul titolo Italian Wine Brands (IWB), gruppo vinicolo quotato su Euronext Growth Milan, dopo i risultati del primo semestre 2026.



Gli analisti scrivono che IWB ha registrato risultati in linea con le attese, in un mercato del vino in contrazione: vendite pari a 175,3 milioni di euro (-5,3%) ed EBITDA rettificato di 19,1 milioni di euro, con un margine del 10,8% (rispetto all'11,7%); si tratta di un calo contenuto, nonostante la flessione dei volumi e l'effetto prezzo negativo. Il gruppo continua a sovraperformare il settore (export italiano a -6,2%), con i "Top Brand" in crescita dell'8,6% in termini di volumi e un margine diretto al 50,3%.



Le prospettive per il 2026 indicano una crescita dell'utile netto di circa il 12% su base annua, sostenuta dalla stagionalità del secondo semestre, i cui ultimi due mesi risultano decisivi. TP ICAP Midcap ha confermato le previsioni sui margini, ma ridotto prudentemente le stime di vendita per il 2026-2027 del 5-6% per riflettere la debolezza della domanda e le pressioni sulle esportazioni verso USA e Regno Unito. Tale revisione al ribasso porta ad abbassare il target price; tuttavia, "la resilienza dei margini, la disciplina finanziaria e il processo di deleveraging rimangono fattori chiave a sostegno del titolo e costituiscono gli elementi distintivi dell'azienda rispetto al resto del settore", viene sottolineato.

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