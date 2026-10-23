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Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,32%

Il Dow Jones apre a 52.696,7 punti

In breve, Finanza
Borsa: Si concentrano le vendite sul Dow Jones, in calo dello 0,32%
L'indice dei colossi americani segna un ribasso dello 0,32%, a quota 52.696,7 in apertura.
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