Eventi e scadenze del 23 ottobre 2026

I principali eventi economici societari e istituzionali in corso: risultati di periodo, annunci, conferenze, regolamenti

(Teleborsa) -

Venerdì 23/10/2026

Appuntamenti:

Festa del Cinema di Roma 2026 - Auditorium Parco della Musica, Roma - La 21ª edizione presenterà moltissimi film provenienti da vari paesi. In programma proiezioni, incontri con attori, registi, autori e artisti italiani e internazionali, retrospettive, mostre, convegni , eventi speciali e omaggi ai grandi del cinema (da martedì 13/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Festival "è cultura!" - 4ª edizione della manifestazione policentrica, dedicata alla cultura, arte e creatività come leve di sviluppo, inclusione, innovazione ed educazione finanziaria, è promossa da ABI e ACRI (Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio), con la partecipazione delle banche operanti in Italia, delle fondazioni di origine bancaria e anche della Banca d’Italia, con oltre 100 eventi e coinvolgerà oltre 40 città in tutta Italia (da venerdì 16/10/2026 a sabato 24/10/2026)

MIMIT - Settimana Anticontraffazione - Roma, Palazzo Piacentini - 11ª edizione dell'iniziativa promossa dal MIMIT, attraverso la Direzione Generale per la Proprietà Industriale - UIBM, per sensibilizzare sui danni economici della contraffazione e sui rischi per salute e sicurezza, promuovendo la proprietà industriale e la cultura della legalità. Apertura il 19 ottobre con il Ministro Adolfo Urso. In programma focus su PMI e Made in Italy, contraffazione online e tutela dell'innovazione all'estero, oltre al Policy Dialogue INTA-INDICAM a Milano (22 ottobre). Chiusura il 23 ottobre a Gaeta con la "Giornata della lotta alla contraffazione per gli studenti" (da lunedì 19/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Orizzonti Digitali - Perugia - Forum dedicato all'intelligenza artificiale arriva quest'anno alla sua quarta edizione. Il tema sarà: "L'era della co-intelligenza" (da mercoledì 21/10/2026 a sabato 24/10/2026)

6th WE_ARE_IN Macroeconomics and Finance Conference - Banca d’Italia, Rome - La conferenza riunisce economiste provenienti dal mondo accademico e dalle istituzioni per presentare e discutere nuove ricerche sui temi della macroeconomia e della finanza di interesse per le banche centrali. Tra gli interventi, ergio Nicoletti Altimari, Vice Direttore generale della Banca d’Italia e Chiara Scotti, Vice Direttrice generale della Banca d’Italia (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Assemblea Generale di Federmeccanica "WOW - Waves Of Work" - Kilometro Rosso, Bergamo - L'Assemblea, patrocinata da Confindustria Bergamo, diventa un Forum nazionale sul lavoro e inaugura un percorso quadriennale dedicato alle trasformazioni del lavoro e dell'industria, con focus su innovazione tecnologica, cultura di genere, benessere e welfare. Tra gli ospiti previsti, il ministro del Lavoro Marina Calderone, il presidente di Federmeccanica Simone Bettini e i rappresentanti delle principali organizzazioni sindacali metalmeccaniche (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

Festival della Scienza di Genova 2026 - 24ª edizione dell'evento di riferimento per la diffusione della cultura scientifica. Parola chiave per questa edizione sarà "Prospettive". Ci saranno oltre 250 eventi distribuiti in varie location, con mostre e laboratori, con la collaborazione di oltre 300 tra enti di ricerca, università, associazioni, aziende ed editori. Tra gli ospiti, il premio Nobel per la Fisica 2015 Arthur McDonald, la direttrice del Laboratorio di Bioinspired Soft Robotics dell'IIT Barbara Mazzolai, la fisica ex direttrice del CERN Fabiola Gianotti, il neuro-oncologo vincitore del Brain Prize 2025 e del German Cancer Award 2022 Frank Winkler (da giovedì 22/10/2026 a domenica 01/11/2026)

BIP InSummit 2026 - Triathlon Thinking per il CxO - Venezia, Isola delle Rose - L'evento promosso da BIP, riunisce esponenti del mondo imprenditoriale, finanziario e istituzionale per discutere le prospettive di sviluppo, innovazione e competitività del Paese. Al centro del confronto l'evoluzione della leadership, l'impatto dell'IA e il ruolo del capitale intellettuale. Tra gli speaker, Vincenzo Caridi (Capo Dipartimento Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali), Corrado Passera (Fondatore di Illimity) e Domenico Siniscalco (Board Member Banco BPM) (da giovedì 22/10/2026 a venerdì 23/10/2026)

62° Congresso Nazionale del Notariato - Roma, Centro Congressi Rome Cavalieri, Waldorf Astoria - Il congresso dal titolo "Impresa, società e notai: efficienza e sicurezza tra evoluzione normativa e competitività", sarà dedicato al rapporto tra impresa, società e notariato, con un focus sull'evoluzione normativa, la competitività del sistema italiano, la proposta europea «EU Inc.» e il ruolo della digitalizzazione e della sicurezza giuridica. Tra i partecipanti, il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, il ministro Calderone, Rocco Guglielmo (Consigliere Nazionale del Notariato), Lucia Albano (Sottosegretario di Stato), Vito Pace (Presidente del Consiglio Nazionale del Notariato), Francesco Paolo Sisto (Viceministro della Giustizia) e Raffaele Fitto (Vicepresidente esecutivo della Commissione Europea) (da giovedì 22/10/2026 a sabato 24/10/2026)

Festival Internazionale dell’Economia 2026 - Torino - La 5ª edizione del Festival propone oltre 130 appuntamenti dedicati al tema "Salvare lo Stato sociale". Economisti, studiosi, giornalisti ed esperti italiani e internazionali si confronteranno sul futuro del welfare e sulle sfide legate alla crisi demografica, alle trasformazioni del lavoro e alle disuguaglianze, approfondendo le possibili riforme per garantire la sostenibilità del sistema e rafforzare la coesione sociale. Partecipa, tra gli altri, Fabio Panetta (Governatore della Banca d'Italia) e Piero Cipollone (da giovedì 22/10/2026 a domenica 25/10/2026)

SNIM - Salone Nautico di Puglia - Marina di Brindisi - 22ª edizione dell'appuntamento dedicato alla nautica da diporto, alla cantieristica e alle prospettive di sviluppo dell'economia del mare, con 180 espositori, oltre 300 imbarcazioni e 20.000 metri quadrati di spazi espositivi. Un programma di incontri che coinvolgerà rappresentanti del Governo, delle Regioni, delle istituzioni e delle principali imprese del settore. Tra i partecipanti, il Viceministro Edoardo Rixi e il Ministro Nello Musumeci (da giovedì 22/10/2026 a lunedì 26/10/2026)

Rating sovrano - Belgio, Finlandia e Grecia - S&P pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Irlanda - Fitch pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Francia - Moody's pubblica la revisione del merito di credito

Rating sovrano - Italia - Scope pubblica la revisione del merito di credito

Maker Faire Rome 2026 - The European Edition - Roma, Gazometro Ostiense - XIV edizione della manifestazione internazionale dedicata all'innovazione e alla creatività tecnologica, promossa dalla Camera di Commercio di Roma con Innova Camera. L'evento, con oltre oltre 400 stand espositivi, riunisce esperti del settore, imprese, start up, università, enti di ricerca e innovatori e propone conferenze, workshop, demo dal vivo e laboratori. Temi principali: aerospazio, automazione industriale, agritech, cybersecurity, economia circolare, elettronica, intelligenza artificiale, manifattura digitale, robotica, realtà virtuale, IoT e big data (da venerdì 23/10/2026 a domenica 25/10/2026)

Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD) - Comunità di San Patrignano, Coriano - Riunione internazionale di alto livello della Coalizione europea contro le droghe (ECAD) sulla prevenzione delle dipendenze e il recupero, promosso da Italia e Francia. È prevista la presenza del Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e del Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Antonio Tajani

09:00 - IV Forum Commercio Internazionale - Milano, Hotel Excelsior Gallia - Forum promosso da ARcom Formazione, dal titolo "Nuove rotte del commercio globale. Come le imprese si adattano al cambiamento e anticipano le sfide". L'incontro affronterà l'impatto dei dazi statunitensi, delle tensioni geopolitiche e delle nuove regole doganali europee sugli scambi internazionali e sulla competitività delle imprese, con la partecipazione di rappresentanti istituzionali, esponenti del mondo industriale, esperti di logistica, dogane, economia e geopolitica. Interverranno, tra gli altri, il ministro Adolfo Urso, e, attraverso un videomessaggio, Maroš Šefcovic, commissario europeo per il Commercio e la Sicurezza economica

10:00 - BCE - Risultati dell'Indagine sulle Aspettative dei Consumatori della BCE - Settembre 2026

17:30 - Attività di Governo - Giorgia Meloni incontra l'Emiro del Kuwait - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, incontrerà l'Emiro del Kuwait, sceicco Misha’al Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah, a Kuwait City

Titoli di Stato:

Tesoro - Comunicazione BOT

Aziende:

American Express - Risultati di periodo

Ena - Assemblea: Nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione, con determinazione del numero dei componenti, della durata in carica e dei relativi compensi - seconda convocazione

ENI - Appuntamento: Comunicato stampa sui risultati e conference call

Impianti - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

Indel B - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive

RedFish LongTerm Capital - CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive





(Foto: a_korn - stock.adobe.com (ex Fotolia))

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