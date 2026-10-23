Reway, dati provvisori confermano oltre OPA oltre il 90% e mancata riapertura termini

(Teleborsa) - Sulla base dei risultati provvisori dell'offerta pubblica di acquisto obbligatoria totalitaria promossa da Rinova BidCo su Reway sono state portate in adesione 6.029.028 azioni, corrispondenti al 93,459% delle azioni oggetto dell'offerta e al 15,537% del capitale dell’emittente, per un controvalore complessivo di 62.159.278,68 euro.



Il pagamento del corrispettivo (pari a 10,31 euro per azione) sarà effettuato il 30 ottobre.



Pertanto, tenuto conto anche delle 32.353.802 Azioni già detenute dall’Offerente, complessivamente rappresentative dell’83,38% del capitale, in caso di conferma dei risultati provvisori, l'offerente verrà a detenere il 98,913% del capitale.



In considerazione dell’avvenuto raggiungimento da parte dell’Offerente ad esito del Periodo di Adesione di una partecipazione superiore

al 90%, del capitale sociale dell’Emittente, e (ii) del fatto che l’Offerente, anche per conto delle Persone che Agiscono di Concerto, aveva già dichiarato nel Documento di Offerta la propria intenzione di non ripristinare un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e di avvalersi del diritto di acquistare le residue Azioni Oggetto dell’Offerta, la Riapertura dei Termini non avrà luogo.



Pertanto, a seguito della conferma dei risultati provvisori dell’Offerta, l’Offerente non ripristinerà un flottante sufficiente ad assicurare il regolare andamento delle negoziazioni delle Azioni e, esercitando il Diritto di Acquisto (c.d. squeeze-out), adempirà altresì all’Obbligo di Acquisto in relazione alle rimanenti 421.972 Azioni dell’Emittente, pari all’1,087% del relativo capitale sociale, dando corso alla Procedura Congiunta.

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