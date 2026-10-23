SLB, utile trimestrale sopra le attese trainato dal Nord America

(Teleborsa) - SLB , che prima si chiamava Schlumberger ed è il più grande fornitore al mondo di servizi per giacimenti petroliferi, ha chiuso il terzo trimestre 2026 con ricavi pari a 9,45 miliardi di dollari, in crescita del 5% rispetto al trimestre precedente e del 6% su base annua. L'EBITDA rettificato è stato pari a 2,07 miliardi di dollari, in crescita del 9% rispetto al trimestre precedente e sostanzialmente stabile su base annua. L'utile netto di competenza di SLB è stato pari a 735 milioni di dollari, in calo del 6% rispetto al trimestre precedente e dell'1% su base annua. L'utile per azione (EPS) è stato pari a 0,49 dollari, in calo del 6% rispetto al trimestre precedente e del 2% su base annua, mentre l'EPS rettificato è stato di 0,64 dollari, in crescita del 16% rispetto al trimestre precedente e in calo del 7% su base annua (rispetto alla stima degli analisti di 62 centesimi, secondo dati LSEG).



"SLB ha registrato solidi risultati nel terzo trimestre, con una crescita in tutte le regioni rispetto al trimestre precedente, trainata da una graduale ripresa in Medio Oriente, dall'espansione nel settore terrestre in Nord America e da una crescente attività internazionale nei bacini offshore in acque profonde - ha dichiarato il CEO Olivier Le Peuch - In Medio Oriente, il nostro business è cresciuto del 13% rispetto al trimestre precedente, nonostante alcune interruzioni verificatesi verso la fine del periodo. Al di fuori di tale regione, la crescita è stata sostenuta da una maggiore attività nel settore terrestre statunitense, con il risultato degno di nota di ChampionX, che ha raggiunto il massimo ricavo trimestrale dall'acquisizione".



"La nostra visione sui fondamentali di mercato, che rimangono favorevoli, resta pienamente confermata. La sicurezza energetica e gli shock nell'offerta continuano a spingere verso la diversificazione delle fonti di approvvigionamento a livello internazionale, il ripristino delle riserve e il mantenimento della produzione; fattori che alimentano un chiaro ciclo di crescita, nonostante l'incertezza a breve termine in Medio Oriente - ha spiegato - Le nostre prospettive a livello internazionale continuano a rafforzarsi, spinte dallo slancio nei progetti in acque profonde in America Latina, Europa, Africa subsahariana e Asia, come confermato dai recenti contratti aggiudicati a SLB OneSubsea. Inoltre, la diversificazione internazionale sta accelerando, con i principali operatori statunitensi del settore shale che si espandono all'estero, stringendo partnership con compagnie petrolifere nazionali in diversi bacini a livello globale. Insieme a un significativo incremento delle attività in Venezuela e a un slancio crescente nei nostri segmenti Core, Digital e Data Center Solutions, prevediamo prospettive molto interessanti per il 2027, con un ulteriore potenziale di crescita man mano che le attività in Medio Oriente si riprenderanno".

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