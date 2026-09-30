CrowdFundMe: rafforzata la governance, nuovo assetto organizzativo

PierMario Barzaghi e Michele Troiani entrano nel Consiglio. Carlo Allevi assume un nuovo ruolo nella Business Unit Crowdinvesting

(Teleborsa) - Entera , già CrowdFundMe, società partecipata da Smart Capital in qualità di azionista di riferimento, rende noto che il CdA ha assunto una serie di deliberazioni nell’ambito del riassetto della governance e dell’organizzazione del Gruppo e a dare ulteriore impulso al percorso industriale avviato a seguito della fusione perfezionata nel mese di giugno 2026.



Rafforzato il Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio ha proceduto alla cooptazione di PierMario Barzaghi e Michele Troiani quali nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione, in carica sino alla prossima Assemblea degli Azionisti.

Il Consiglio ha completato con esito positivo le verifiche di idoneità previste dalla normativa applicabile ai fornitori specializzati di servizi di crowdfunding e ha accertato, con riferimento a PierMario Barzaghi, la sussistenza dei requisiti di indipendenza previsti dallo Statuto e dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan.



PierMario Barzaghi vanta una consolidata esperienza sui temi di governance, dei rischi e dei sistemi di controllo interno, e sostenibilità maturata in oltre trent’anni di attività professionale. Partner KPMG, dove opera dal 1989 ed è stato responsabile in Italia delle tematiche ESG e sustainability, ha seguito numerose realtà italiane e internazionali nei processi di evoluzione della governance, reporting e

integrazione dei fattori di sostenibilità nei modelli aziendali.



Michele Troiani ha maturato circa 25 anni di esperienza internazionale nei mercati finanziari, nell’investment banking e nelle relazioni con investitori istituzionali, tra Milano, Londra e New York. Dopo una lunga esperienza in Goldman Sachs, dove ha ricoperto ruoli nell’Equity Sales e nel Sales Trading per il Southern Europe, ha operato per circa dieci anni in London Stock Exchange Group/Borsa

Italiana ed Euronext, arrivando a ricoprire il ruolo di Global Head of Relationship Management, e successivamente nell’Investment Banking di UniCredit quale Head of Activism & Shareholder Engagement. È oggi Partner di Smart Capital.



L’ingresso di Barzaghi e Troiani rafforza il Consiglio con competenze complementari in governance, sostenibilità, mercati dei capitali, relazioni con investitori istituzionali e sviluppo corporate, coerenti con l’evoluzione del modello di business di Entera e con la nuova fase di crescita del Gruppo.

L’ingresso dei due nuovi consiglieri si inserisce nel percorso di rafforzamento della governance a supporto della nuova fase di sviluppo del Gruppo.



Accordo per la risoluzione consensuale con Tommaso Baldissera Pacchetti

Nel medesimo contesto, la Società e Tommaso Baldissera Pacchetti hanno raggiunto un accordo per la risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione e la cessazione delle cariche dallo stesso ricoperte nel Gruppo. L’accordo disciplina il passaggio di consegne e gli impegni di collaborazione necessari ad assicurare continuità operativa e completa in modo ordinato la transizione verso il nuovo

assetto di governance. Il Consiglio ha inoltre preso atto delle dimissioni del consigliere indipendente Gianluca Grugni. Con riferimento al Collegio Sindacale, la Società ha preso atto delle dimissioni di Nicola Di Donna dalla carica di Sindaco Effettivo, nonché del conseguente subentro di Fabrizio Sormani quale Sindaco Effettivo. Il Consiglio ha preso atto che Sormani era già stato sottoposto alle verifiche di idoneità in occasione della nomina quale Sindaco Supplente.



Sulla base delle informazioni a disposizione della Società, alla data di cessazione dell’incarico, Tommaso Baldissera Pacchetti detiene n. 629.250 della Società, rappresentative dell’11,01% del capitale sociale della stessa, mentre Gianluca Grugni non detiene azioni della Società. Per effetto della risoluzione consensuale del rapporto di amministrazione intercorrente con Tommaso Baldissera Pacchetti, è cessato nei confronti del medesimo l'impegno di lock-up della durata di tre anni dalla data di efficacia della fusione, perfezionatasi in data 17 giugno 2026, assunto nell'ambito del patto parasociale sottoscritto tra Smart Capital, Carlo Allevi e Tommaso Baldissera Pacchetti.



Alla data di attribuzione dell’incarico PierMario Barzaghi e Michele Troiani, sulla base delle informazioni a disposizione della Società, non detengono azioni della stessa.



Carlo Allevi responsabile della Business Unit Crowdinvesting

Nell’ambito della ridefinizione dell’assetto organizzativo e delle responsabilità operative, il Consiglio ha ampliato il ruolo di Carlo Allevi, fondatore di WeAreStarting s.r.l., affidandogli la responsabilità della Business Unit Crowdinvesting e attribuendogli le relative deleghe operative. La Business Unit concentra il presidio delle attività di crowdinvesting del Gruppo, con un particolare focus sullo sviluppo

a favore delle PMI, attraverso il rafforzamento dell’attività di origination, l’ampliamento della pipeline di imprese finanziabili e lo sviluppo della capacità di raccolta presso la base degli investitori.



La nuova configurazione è finalizzata a rendere più chiara la responsabilità sulle attività core delle piattaforme, aumentando progressivamente volumi e numero delle operazioni rivolte alle PMI e rendendo più efficace l’integrazione tra acquisizione delle opportunità, strutturazione delle operazioni, gestione delle campagne e sviluppo dei canali di raccolta. Il Consiglio ha contestualmente proceduto a una complessiva razionalizzazione delle deleghe e dei poteri gestori nell’ambito del nuovo assetto organizzativo.



Approvata la nuova struttura organizzativa

Il Consiglio ha approvato la nuova struttura organizzativa della Società e del Gruppo, costruita con l’obiettivo di semplificare i processi decisionali, rafforzare la responsabilizzazione delle diverse aree operative e rendere più efficiente la struttura dei costi, preservando al contempo l’autonomia delle funzioni di controllo e i presidi richiesti per le attività regolamentate.

Sulla base delle assunzioni approvate dal Consiglio, il nuovo assetto determina a regime un costo ricorrente complessivo 2027 pari a circa Euro 1,037 milioni, rispetto a circa Euro 1,333 milioni nel 2026, con un risparmio ricorrente annuo atteso di circa Euro 296 mila. La riorganizzazione si inserisce nel più ampio percorso di integrazione post-fusione e mira a creare una struttura più snella, focalizzata

e funzionale allo sviluppo delle diverse linee di business.



Rinnovo della governance di Trusters

A seguito della cessazione dalla carica dei componenti del precedente Consiglio di Amministrazione di Trusters s.r.l., controllata da Entera con una partecipazione pari al 58,325%, il Consiglio ha definito le determinazioni da assumere nell’esercizio dei diritti sociali spettanti alla Società. In conformità allo Statuto di Trusters, Entera promuoverà una consultazione scritta dei soci per la nomina del nuovo CdA.



La proposta prevede la nomina di Laura Pedrinazzi, Francesco Arlati, Carlo Allevi e Andrea Nespoli, con Laura Pedrinazzi quale Presidente. L’eventuale attribuzione di deleghe esecutive sarà successivamente deliberata dal nuovo Consiglio di Amministrazione della controllata, secondo le rispettive competenze.



Laura Pedrinazzi, Presidente di Entera, ha commentato: "Oggi Entera compie un ulteriore passo nel proprio percorso di crescita, rafforzando governance, organizzazione e capacità di sviluppo commerciale del Gruppo. L’ingresso di PierMario Barzaghi e Michele Troiani arricchisce il Consiglio di Amministrazione con competenze ed esperienze di alto profilo e complementari rispetto alle direttrici di sviluppo del Gruppo. Allo stesso tempo, l’affidamento a Carlo Allevi della responsabilità della Business Unit Crowdinvesting rafforza il presidio di un’area centrale del nostro modello, sulla quale intendiamo accelerare in particolare lo sviluppo della raccolta a favore delle PMI, ampliando pipeline, origination e base degli investitori. L’obiettivo è ora tradurre l’integrazione realizzata con la fusione in maggiore capacità commerciale, efficienza e crescita".



(Foto: Benjamin Child on Unsplash)

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