Fed Dallas, a ottobre manifattura migliora ma rallentano produzione e ordini

(Teleborsa) - L’attività manifatturiera nel Distretto di Dallas rallenta a ottobre, secondo quanto segnalato dai dirigenti aziendali che hanno risposto al Texas Manufacturing Outlook Survey della Federal Reserve di Dallas.



Indice generale accelera, ma peggiorano i principali indicatori



L’indice generale manifatturiero è migliorato a ottobre salendo a 13,4 punti dai 9,8 del mese precedente. L’indicatore rimane comunque in territorio positivo: quando il numero di aziende che segnalano un aumento dell’attività supera quello delle imprese che riportano una diminuzione, l’indice è superiore a zero, e viceversa.



Per contro, gli altri indicatori dell'attività manifatturiera hanno evidenziato una crescita più lenta nel corso del mese. Nel dettaglio, l’indice di produzione, un indicatore chiave dello stato del settore manifatturiero statale, è sceso di 14 punti attestandosi a 15,8. I nuovi ordini hanno subito un netto calo, passando da 30,7 punti di settembre a 9,3 punti di ottobre.



In peggioramento anche l'indice di utilizzo della capacità produttiva è calato di 10 punti, scendendo a 13,7, mentre l'indice delle spedizioni ha registrato una flessione di 16 punti, attestandosi a 8,4.



(Foto: R K su Unsplash)

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