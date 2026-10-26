Milano 15:43
49.182 +1,28%
Nasdaq 15:43
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Dow Jones 15:43
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Londra 15:43
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Francoforte 15:43
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Indice CFNAI USA in settembre

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Indice CFNAI USA in settembre
USA, Indice CFNAI in settembre pari a 0,07 punti, in aumento rispetto al precedente -0,08 punti (la previsione era -0,1 punti).
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