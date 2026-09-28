Tamburi porta al 12,8% la quota di azioni proprie detenute

(Teleborsa) - Tamburi Investment Partners , gruppo industriale indipendente e diversificato quotato sul segmento Euronext STAR Milan, ha comunicato di aver acquistato sul mercato Euronext Milan, nel periodo dal 21 al 25 settembre 2026, 195.525 azioni ordinarie, pari allo 0,106% del capitale sociale, al prezzo medio ponderato di 8,7754 euro, per un controvalore complessivo di 1.715.807,79 euro.



Gli acquisti sono stati effettuati nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie deliberata dall'Assemblea del 29 aprile 2026, per il tramite dell'intermediario Equita Sim.



Nel dettaglio giornaliero, sono state rilevate 8.202 azioni il 21 settembre, 11.076 il 22 settembre, 77.842 il 23 settembre, 71.691 il 24 settembre e 26.714 il 25 settembre 2026.



A seguito di tali operazioni, al 25 settembre la società deteneva 23.660.983 azioni proprie, corrispondenti al 12,833% del capitale sociale.







Per la creazione di questo contenuto, il Redattore si è avvalso dell'assistenza di strumenti basati sulla IA.

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