Analisi Tecnica: GBP/USD del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
La giornata del 26 ottobre è stata vissuta all'insegna della debolezza per il CABLE, che ha terminato in calo a 1,3342.
Le implicazioni di medio periodo del cambio Sterlina britannica contro Dollaro USA confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 1,3379 con primo supporto visto a 1,3324. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 1,3305.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)