Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre
Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,83% sui valori precedenti.
Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7.918,4. Supporto stimato a 7.779,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.057,3.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)