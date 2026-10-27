Milano 13:41
49.323 +0,28%
Nasdaq 26-ott
29.273 0,00%
Dow Jones 26-ott
52.362 +0,28%
Londra 13:41
10.677 -0,84%
Francoforte 13:41
25.498 +0,34%

Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: indice CAC-40 del 26/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 26 ottobre

Rialzo marcato per l'indice principale della Borsa di Parigi, che archivia la sessione in utile dello 0,83% sui valori precedenti.

Le tendenza di medio periodo del CAC 40 si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 7.918,4. Supporto stimato a 7.779,5. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 8.057,3.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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