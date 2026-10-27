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Carburanti, Mimit: benzina self a 2,017 €/l, gasolio a 2,261 €/l

Economia
Carburanti, Mimit: benzina self a 2,017 €/l, gasolio a 2,261 €/l
(Teleborsa) - Secondo l’Osservatorio prezzi del Mimit, martedì 27 ottobre il prezzo medio self sulla rete stradale è di 2,017 euro al litro per la benzina e di 2,261 per il gasolio. In autostrada la benzina è a 2,041 €/l e il gasolio a 2,302 €/l.

Rispetto a lunedì 26 ottobre la benzina cala di un decimo di centesimo sia in rete stradale (2,018) sia in autostrada (2,042), mentre il gasolio resta invariato (2,261 e 2,302).
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