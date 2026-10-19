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Giappone, Indice servizi (MoM) in agosto
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19 ottobre 2026 - 08.15
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Giappone,
Indice servizi in agosto su base mensile (MoM) -0,1%
, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,4%).
(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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