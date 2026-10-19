Milano 11:48
49.139 -1,44%
Nasdaq 16-ott
29.188 -2,50%
Dow Jones 16-ott
52.002 -0,34%
Londra 11:48
10.789 -0,86%
Francoforte 11:48
25.354 -1,05%

Giappone, Indice servizi (MoM) in agosto

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Giappone, Indice servizi (MoM) in agosto
Giappone, Indice servizi in agosto su base mensile (MoM) -0,1%, in calo rispetto al precedente +0,2% (la previsione era -0,4%).

(Foto: Walkerssk / Pixabay)
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