Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre
Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,11%.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 175,686. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 175,982 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 175,552.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)