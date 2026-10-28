Milano 9:42
49.481 -0,30%
Nasdaq 27-ott
29.651 0,00%
Dow Jones 27-ott
52.378 +0,03%
Londra 9:41
10.658 -0,27%
25.551 -0,16%

Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2026

Finanza
Analisi Tecnica: EUR/YEN del 27/10/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 27 ottobre

Andamento piatto per il cambio Euro / Yen, che propone sul finale un moderato -0,11%.

Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per l'Euro contro Yen giapponese, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 175,686. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 175,982 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 175,552.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```